Broadridge Financial Solutions öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Broadridge Financial Solutions lud am 03.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,83 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,99 Prozent auf 1,67 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,59 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at