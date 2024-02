Broadridge Financial Solutions: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Broadridge Financial Solutions äußerte sich am 01.02.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals.

Broadridge Financial Solutions hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,920 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,910 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 1,41 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,29 Milliarden USD umgesetzt.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,893 USD erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 1,40 Milliarden USD belaufen hatte.

Redaktion finanzen.at