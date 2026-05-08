Broadstone Acquisition A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Broadstone Acquisition A präsentierte am 06.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,81 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6,40 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at