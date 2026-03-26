Broadstone Acquisition A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Broadstone Acquisition A hat am 24.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,55 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -13,560 USD erwirtschaftet worden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 3,46 USD gegenüber -49,140 USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at