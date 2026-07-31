Broadstone Net Lease gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Broadstone Net Lease hat am 29.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,21 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Broadstone Net Lease ein EPS von 0,100 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Broadstone Net Lease in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,14 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 122,2 Millionen USD im Vergleich zu 113,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at