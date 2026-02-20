|
Broadstone Net Lease informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Broadstone Net Lease hat am 18.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,17 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,140 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 118,3 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 112,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,500 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 0,860 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 454,14 Millionen USD gegenüber 438,77 Millionen USD im Vorjahr ausgewiesen.
