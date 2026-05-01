Broadstone Net Lease mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Broadstone Net Lease hat am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,24 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 111,8 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 121,4 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at