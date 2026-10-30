Broadstone Net Lease zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Broadstone Net Lease hat am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Mit einem EPS von 0,14 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Broadstone Net Lease mit 0,140 USD je Aktie genauso viel verdiente.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,65 Prozent auf 124,9 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 114,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at