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16.11.2026 06:31:29
Broadway Financial gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Broadway Financial hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,04 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -2,860 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 19,2 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19,73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Broadway Financial einen Umsatz von 16,1 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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