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30.04.2026 06:31:29
Broadway Financial: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Broadway Financial äußerte sich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS wurde auf 0,09 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,300 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 17,2 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 14,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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