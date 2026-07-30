Broadway Financial: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Broadway Financial präsentierte am 28.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 27,85 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 18,7 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 14,7 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at