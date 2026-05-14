Broadwind Energy stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Broadwind Energy hat am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,02 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 7,55 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 36,8 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 34,1 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at