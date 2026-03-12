Broadwind Energy: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Broadwind Energy präsentierte am 11.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,04 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,040 USD ebenfalls auf diesem Niveau.

Auf der Umsatzseite standen 37,7 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 33,6 Millionen USD umgesetzt.

Broadwind Energy hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,230 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,050 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 158,05 Millionen USD – ein Plus von 10,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Broadwind Energy 143,14 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

