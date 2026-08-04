04.08.2026 14:56:39

Brockenbahn fährt drei Wochen lang nicht auf den Harz-Gipfel

SCHIERKE (dpa-AFX) - Die bei Touristen und Ausflüglern beliebte Brockenbahn kann fast drei Wochen lang nicht ihren Bahnhof auf dem 1.141 Meter hohen Harz-Gipfel ansteuern. Vom 31. August bis 18. September endet die Brockenbahn im Wernigeröder Ortsteil Schierke, teilten die Harzer Schmalspurbahnen (HSB) mit. Es gebe keinen Ersatzverkehr. Grund für die Komplettsperrung der Strecke zwischen Schierke und dem Brocken sind umfangreiche Gleisbauarbeiten.

Erst Vollsperrung, dann mehr Reisekomfort

"Wir tauschen Schienen und Schwellen vollständig aus", sagte HSB-Sprecherin Heide Baumgärtner. Das soll noch bei gutem Wetter passieren, hieß es. Nach Abschluss der Arbeiten sollen Bahnreisende komfortabler auf den Brocken fahren. Die HSB betreibt mit rund 140 Kilometern in Thüringen und Sachsen-Anhalt das längste zusammenhängende Schmalspurnetz Deutschlands. Die Spur ist einen Meter breit. Die Dampflokomotiven sind eine der bekanntesten Touristenattraktionen im Harz./gor/DP/jha

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