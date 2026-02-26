

Brockhaus Technologies AG: Hauptversammlung beschließt mit deutlicher Mehrheit den Verkauf der Beteiligung an der Bikeleasing-Gruppe Außerordentliche Hauptversammlung stimmt dem Verkauf der Bikeleasing-Beteiligung an DECATHLON PULSE SAS zu

Unternehmensbewertung (Enterprise Value) von Bikeleasing in Höhe von € 525 Mio.

Anteilig auf Brockhaus Technologies entfallender Kaufpreis von voraussichtlich rund € 240 Mio. nach vorläufigen Transaktionskosten und Steuern

Frankfurt am Main, 26. Februar 2026. Die außerordentliche Hauptversammlung der Brockhaus Technologies AG (BKHT, ISIN: DE000A2GSU42, „Brockhaus Technologies“ oder „Gesellschaft“) hat heute mit deutlicher Mehrheit (ca. 98,05% der abgegebenen Stimmen) dem Verkauf der von der Gesellschaft indirekt über die BCM Erste Beteiligungs GmbH gehaltenen rund 52% der Anteile an der BLS Beteiligungs GmbH („Bikeleasing“) an die DECATHLON PULSE SAS, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der in Frankreich ansässigen globalen Sportmarke DECATHLON, zugestimmt.



Grundlage der Transaktion ist der am 23. Dezember 2025 unterzeichnete Kaufvertrag. Dieser sieht eine Unternehmensbewertung (Enterprise Value) der Bikeleasing-Gruppe in Höhe von € 525 Mio. vor. Auf Basis der Geschäftszahlen der Bikeleasing-Gruppe zum 30. September 2025 entspricht das einem EBITDA-Multiple von ca. 11x bezogen auf das EBITDA der letzten zwölf Monate.



Auf Basis der exemplarischen Berechnung zum 30. September 2025, würde der auf Brockhaus Technologies entfallende anteilige Kaufpreis für die veräußerten Anteile rund € 240 Mio. nach vorläufigen Transaktionskosten und Steuern betragen. Der endgültige Kaufpreis wird im Rahmen eines marktüblichen Closing-Accounts-Mechanismus zum Vollzug der Transaktion auf Grundlage der dann vorhandenen Barmittel, Finanzverbindlichkeiten sowie des Nettoumlaufvermögens der Bikeleasing-Gruppe ermittelt.



„Mit dem Beschluss der außerordentlichen Hauptversammlung ist eine zentrale Voraussetzung für den erfolgreichen Abschluss der Transaktion erfüllt. Wir freuen uns über die deutliche Zustimmung unserer Aktionäre und sind zuversichtlich, dass DECATHLON PULSE SAS als international renommiertes Unternehmen die noch ausstehenden gesetzlich vorgeschriebenen Pflichten im Rahmen des Inhaberkontrollverfahrens zeitnah erfüllen wird. Der Vollzug der Transaktion wird derzeit – vorbehaltlich der noch ausstehenden Freigabe der BaFin – im zweiten Quartal 2026 erwartet. Über die Verwendung der Verkaufserlöse haben wir bislang noch keine Entscheidung getroffen. Fest steht, dass die Verkaufserlöse gezielt zur weiteren Steigerung des Shareholder Value eingesetzt werden sollen. In Betracht kommen dabei vorbehaltlich näherer Analysen insbesondere Aktienrückkäufe, Dividendenausschüttungen oder weitere M&A-Transaktionen, ebenso wie eine Kombination solcher Maßnahmen“, kommentiert Marco Brockhaus, Gründer und CEO der Brockhaus Technologies AG.



Über Brockhaus Technologies

Die Brockhaus Technologies AG (BKHT, ISIN: DE000A2GSU42) mit Sitz in Frankfurt am Main ist eine Technologiegruppe, die margen- und wachstumsstarke Technologie- und Innovations-Champions mit B2B-Geschäftsmodellen im deutschen Mittelstand akquiriert. Mit einem einzigartigen Plattformansatz und einem langfristigen Horizont unterstützt Brockhaus Technologies ihre Tochtergesellschaften aktiv und strategisch dabei, langfristig profitables Wachstum über Branchen- und Ländergrenzen hinweg zu erzielen. Gleichzeitig bietet Brockhaus Technologies einen Zugang zu diesen nicht börsennotierten deutschen Technologie-Champions, die für Kapitalmarktinvestoren ansonsten unzugänglich sind. Weitere Informationen unter www.brockhaus-technologies.com



Kontakt:

Brockhaus Technologies – Florian Peter

Telefon: +49 69 20 43 40 90

Fax: +49 69 20 43 40 971

E-Mail: ir@brockhaus-technologies.com



