17.11.2025 06:31:29
Brockhaus Technologies präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Brockhaus Technologies hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.
Brockhaus Technologies hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,18 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,420 EUR je Aktie gewesen.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 70,5 Millionen EUR umgesetzt, gegenüber 67,7 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
