Brokers’ take: DBS downgrades Sabana Reit to ‘fully valued’ on near-term uncertainties

THE upcoming internalisation of Sabana Industrial Real Estate Investment Trust’s (Sabana Reit) management could signal potential overheads that could impact overall returns, according to DBS Group Research. On Tuesday (Aug 8), the research house downgraded its call on Sabana Reit to “fully valued” from “hold”, while reducing its price target to S$0.30 from S$0.48. Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times Zum vollständigen Artikel