BRONCO BILLY: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

BRONCO BILLY hat am 20.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 36,95 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 23,26 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7,75 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,67 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 132,34 JPY beziffert, während im Vorjahr 115,35 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahr hat BRONCO BILLY im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 13,53 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 30,22 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 26,62 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

