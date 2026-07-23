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23.07.2026 06:31:29
BRONCO BILLY zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
BRONCO BILLY hat am 22.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 19,99 JPY gegenüber 15,73 JPY im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite standen 8,23 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,31 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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