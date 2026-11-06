Brookdale Senior Living Aktie
WKN: A0HL7W / ISIN: US1124631045
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06.11.2026 12:34:10
Brookdale Senior Living Inc. Q3 Loss Drops
(RTTNews) - Brookdale Senior Living Inc. (BKD) revealed Loss for third quarter of -$13.91 million
The company's bottom line came in at -$13.91 million, or -$0.06 per share. This compares with -$114.73 million, or -$0.48 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 12.4% to $712.06 million from $813.16 million last year.
Brookdale Senior Living Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$13.91 Mln. vs. -$114.73 Mln. last year. -EPS: -$0.06 vs. -$0.48 last year. -Revenue: $712.06 Mln vs. $813.16 Mln last year.
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