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09.11.2026 06:31:29
Brookdale Senior Living mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Brookdale Senior Living hat am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,06 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,480 USD erwirtschaftet worden.
Der Umsatz lag bei 712,1 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 12,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 813,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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