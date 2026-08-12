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12.08.2026 06:31:29
Brookdale Senior Living präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Brookdale Senior Living hat am 10.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Das EPS lag bei 0,10 USD. Im letzten Jahr hatte Brookdale Senior Living einen Gewinn von -0,180 USD je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 11,61 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 718,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 812,9 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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