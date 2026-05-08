Brookdale Senior Living: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Brookdale Senior Living hat am 06.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,03 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,280 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 764,9 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 813,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at