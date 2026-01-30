Brookdale Senior Living verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Brookdale Senior Living ließ sich am 28.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Brookdale Senior Living die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,16 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,370 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 760,0 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 2,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 781,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 1,110 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,890 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 3,20 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Brookdale Senior Living 3,13 Milliarden USD umgesetzt.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 1,130 USD geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 3,19 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at