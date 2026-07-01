Bloom Energy Aktie

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WKN DE: A2JQTG / ISIN: US0937121079

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01.07.2026 21:00:01

Brookfield and Bloom Energy Expanded Their AI Power Partnership to $25 Billion. Here's What Investors Need to Know.

For the second time this year, one of Bloom Energy’s (NYSE:BE) strategic partners has significantly expanded its partnership less than a year after forming the initial collaboration. This time, it’s Brookfield Asset Management (NYSE:BAM). The global alternative asset manager is expanding its AI infrastructure partnership to $25 billion, a five-fold increase since forming the initial partnership last October. That follows Oracle’s (NYSE:ORCL) decision to significantly expand its strategic partnership after Bloom Energy delivered a fully operational fuel system to the cloud giant more than a month ahead of the anticipated deployment schedule. Here’s what investors need to know about this expanded partnership.Image source: The Motley Fool. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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