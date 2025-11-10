Brookfield Asset Management: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Brookfield Asset Management veröffentlichte am 07.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,61 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,410 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 1,72 Milliarden CAD gegenüber 231,9 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at