17.11.2025 06:31:29
Brookfield Asset Management: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Brookfield Asset Management präsentierte in der am 14.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,11 CAD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,010 CAD je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Brookfield Asset Management in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,60 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 27,47 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel waren 29,10 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.
