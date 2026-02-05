Brookfield Asset Management hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Brookfield Asset Management hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,47 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,620 CAD erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Brookfield Asset Management mit einem Umsatz von insgesamt 1,94 Milliarden CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 167,8 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 1058,29 Prozent gesteigert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 2,12 CAD beziffert. Im Vorjahr hatten 1,77 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 6,73 Milliarden CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 919,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Brookfield Asset Management einen Umsatz von 660,32 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.at