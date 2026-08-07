Brookfield Asset Management hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Brookfield Asset Management hat am 05.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,78 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,530 CAD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 60,78 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,43 Milliarden CAD, während im Vorjahreszeitraum 1,51 Milliarden CAD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at