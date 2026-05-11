Brookfield Asset Management präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Brookfield Asset Management ließ sich am 08.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Brookfield Asset Management die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,52 CAD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Brookfield Asset Management ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,520 CAD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 1,84 Milliarden CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,55 Milliarden CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at