|
09.11.2026 06:31:29
Brookfield Asset Management: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Brookfield Asset Management hat sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Brookfield Asset Management hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,30 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,610 CAD je Aktie gewesen.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 74,49 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,01 Milliarden CAD, während im Vorjahreszeitraum 1,72 Milliarden CAD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!