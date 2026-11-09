Brookfield Asset Management: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Brookfield Asset Management hat sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Brookfield Asset Management hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,30 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,610 CAD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 74,49 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,01 Milliarden CAD, während im Vorjahreszeitraum 1,72 Milliarden CAD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at