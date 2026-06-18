Brookfield Asset Management Aktie
WKN: A0HNRY / ISIN: CA1125851040
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18.06.2026 13:55:01
Brookfield Asset Management vs. Blackstone: Which Financial Stock Is a Better Buy in 2026?
Both Brookfield Asset Management (NYSE:BAM) and Blackstone (NYSE:BX) dominate the world of alternative investments, which include assets like real estate and private equity that are not traded on public exchanges. While one leans heavily into infrastructure and renewable power, the other uses its massive scale to influence global markets. This makes both companies vital to follow for those interested in the sector.Brookfield Asset Management focuses on "real" assets, providing investment products in renewable power, infrastructure, private equity, and credit. The company manages nearly $1 trillion for over 2,400 institutional clients, making it a prominent player among financial stocks. Strategic moves in 2026 include the expected acquisition of Oaktree Capital Management and an AI infrastructure partnership with Nvidia.In FY 2025, revenue reached nearly $4.9 billion, representing a growth rate of approximately 23.5% over the prior year. This expansion helped the firm generate net income of roughly $2.5 billion for the period. The company maintained a strong net margin of about 50.5%, although this was a slight decrease from the 54.5% net margin reported in the prior fiscal year.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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