02.02.2026 06:31:29
Brookfield Business A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Brookfield Business A lud am 30.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 24,89 Prozent auf 2,32 Milliarden CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3,09 Milliarden CAD gelegen.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 10,02 Milliarden CAD – das entspricht einem Minus von 10,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 11,24 Milliarden CAD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
