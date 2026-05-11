Brookfield Business A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Brookfield Business A präsentierte in der am 08.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,17 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Brookfield Business A -0,590 USD je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Brookfield Business A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 227,37 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,44 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 1,97 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at