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03.08.2026 06:31:29
Brookfield Business A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Brookfield Business A stellte am 31.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 USD. Im Vorjahresviertel hatte Brookfield Business A -1,250 USD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz wurden 6,50 Milliarden USD gegenüber 1,86 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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