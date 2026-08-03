Brookfield Business A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Brookfield Business A stellte am 31.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 USD. Im Vorjahresviertel hatte Brookfield Business A -1,250 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 6,50 Milliarden USD gegenüber 1,86 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at