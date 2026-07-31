Brookfield Business a Aktie
WKN DE: A3DGQ5 / ISIN: CA11259V1067
|
31.07.2026 13:02:48
Brookfield Business Corporation Announces Climb In Q2 Income
(RTTNews) - Brookfield Business Corporation (BBUC) revealed a profit for its second quarter that Increased, from last year
The company's earnings came in at $37 million, or $0.18 per share. This compares with $26 million, or $0.12 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 3.0% to $6.497 billion from $6.695 billion last year.
Brookfield Business Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $37 Mln. vs. $26 Mln. last year. -EPS: $0.18 vs. $0.12 last year. -Revenue: $6.497 Bln vs. $6.695 Bln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Brookfield Business Corporation Exchangeable Registered Shs -A- Subordinate Voting When Issued
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Brookfield Business Corporation Exchangeable Registered Shs -A- Subordinate Voting When Issued
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im grünen Bereich -- ATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Handel kaum verändert -- Asiens Börsen schließen höher - Erholungsrally in Südkorea
Der heimische und der deutsche Aktienmarkt tendierten vor dem Wochenende seitwärts. An der Wall Street waren letztlich grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag im Plus.