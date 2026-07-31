Brookfield Business a Aktie

Brookfield Business a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DGQ5 / ISIN: CA11259V1067

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
31.07.2026 13:02:48

Brookfield Business Corporation Announces Climb In Q2 Income

(RTTNews) - Brookfield Business Corporation (BBUC) revealed a profit for its second quarter that Increased, from last year

The company's earnings came in at $37 million, or $0.18 per share. This compares with $26 million, or $0.12 per share, last year.

The company's revenue for the period fell 3.0% to $6.497 billion from $6.695 billion last year.

Brookfield Business Corporation earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $37 Mln. vs. $26 Mln. last year. -EPS: $0.18 vs. $0.12 last year. -Revenue: $6.497 Bln vs. $6.695 Bln last year.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Brookfield Business Corporation Exchangeable Registered Shs -A- Subordinate Voting When Issued

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu Brookfield Business Corporation Exchangeable Registered Shs -A- Subordinate Voting When Issued

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:17 Juli 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
17:31 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 31
16:44 KW 31: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
16:22 Gold, Öl & Co. in KW 31: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
16:05 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen im grünen Bereich -- ATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Handel kaum verändert -- Asiens Börsen schließen höher - Erholungsrally in Südkorea
Der heimische und der deutsche Aktienmarkt tendierten vor dem Wochenende seitwärts. An der Wall Street waren letztlich grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag im Plus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen