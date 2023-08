Brookfield Business Partners LP Partnership Units When Issued: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Brookfield Business Partners LP Partnership Units When Issued hat am 04.08.2023 das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,294 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,840 CAD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Brookfield Business Partners LP Partnership Units When Issued in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,54 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 18,05 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel waren 18,90 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Quartal einen Verlust je Aktie von 0,216 CAD sowie einem Umsatz von 5,78 Milliarden CAD in Aussicht erwartet.

Redaktion finanzen.at