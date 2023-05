Brookfield Business Partners LP Partnership Units When Issued hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Brookfield Business Partners LP Partnership Units When Issued präsentierte am 05.05.2023 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel.

Auf der Umsatzseite standen 18,49 Milliarden CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 17,35 Milliarden CAD umgesetzt.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Verlust je Aktie von 0,263 CAD sowie einem Umsatz von 5,89 Milliarden CAD gerechnet.

Redaktion finanzen.at