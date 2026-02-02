02.02.2026 06:31:29

Brookfield Business Partners LP Partnership Units When Issued: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Brookfield Business Partners LP Partnership Units When Issued hat am 30.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Brookfield Business Partners LP Partnership Units When Issued vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,67 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,820 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Brookfield Business Partners LP Partnership Units When Issued hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,89 Milliarden CAD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,39 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,420 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,690 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 38,37 Milliarden CAD – das entspricht einem Minus von 25,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 51,21 Milliarden CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:52 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
07:45 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer erwartet -- DAX vorbörslicher leichter -- Asiens Börsen rutschen ab
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt dürfte es zu Monatsbeginn nach abwärts gehen. In Fernost geht es zum Wochenstart deutlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen