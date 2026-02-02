Brookfield Business Partners LP Partnership Units When Issued: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Brookfield Business Partners LP Partnership Units When Issued hat am 30.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Brookfield Business Partners LP Partnership Units When Issued vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,67 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,820 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Brookfield Business Partners LP Partnership Units When Issued hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,89 Milliarden CAD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,39 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,420 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,690 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 38,37 Milliarden CAD – das entspricht einem Minus von 25,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 51,21 Milliarden CAD in den Büchern gestanden hatten.

