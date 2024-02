Brookfield Business Partners LP Partnership Units When Issued stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Brookfield Business Partners LP Partnership Units When Issued hat am 02.02.2024 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 8,84 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Brookfield Business Partners LP Partnership Units When Issued 0,053 CAD je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 8,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 19,66 Milliarden CAD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 18,03 Milliarden CAD.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 7,91 CAD gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 22,09 Milliarden CAD gesehen.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 8,73 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,976 CAD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 74,08 Milliarden CAD – das entspricht einem Minus von 3,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 76,93 Milliarden CAD in den Büchern gestanden hatten.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 7,44 CAD je Aktie sowie einen Umsatz von 46,65 Milliarden CAD festgelegt.

