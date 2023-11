Brookfield Business Partners LP Partnership Units When Issued verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Brookfield Business Partners LP Partnership Units When Issued hat sich am 03.11.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2023 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,275 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Brookfield Business Partners LP Partnership Units When Issued -0,189 CAD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 19,79 Milliarden CAD – das entspricht einem Minus von 0,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,94 Milliarden CAD in den Büchern gestanden hatten.

Analysten hatten für das Quartal einen Verlust je Aktie von 0,615 CAD erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 6,00 Milliarden CAD belaufen hatte.

