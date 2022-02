Brookfield Business Partners LP Partnership Units When Issued vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Brookfield Business Partners LP Partnership Units When Issued äußerte sich am 04.02.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,319 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,715 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 34,16 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 17,22 Milliarden CAD, während im Vorjahreszeitraum 12,84 Milliarden CAD ausgewiesen worden waren.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,746 CAD sowie einen Umsatz von 3,73 Milliarden CAD prognostiziert.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,19 CAD eingefahren. Im Vorjahr waren -1,443 CAD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 23,80 Prozent auf 59,51 Milliarden CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 48,07 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,81 CAD und einem Umsatz von 18,25 Milliarden CAD für das Geschäftsjahr ausgegangen.

Redaktion finanzen.at