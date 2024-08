Brookfield Business Partners LP Partnership Units When Issued veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Brookfield Business Partners LP Partnership Units When Issued hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.08.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2024 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -0,14 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0,290 CAD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 9,89 Prozent auf 16,35 Milliarden CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 18,14 Milliarden CAD gelegen.

Redaktion finanzen.at