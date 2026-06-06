Brookfield Incorporacoes Aktie
WKN DE: A0LCP7 / ISIN: BRBISAACNOR8
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06.06.2026 17:15:00
Brookfield Corporation Bought Back $1 Billion of Its Own Stock. Is This the Bottom for Alternative Asset Managers?
BlackRock (NYSE: BLK) and Blue Owl Capital (NYSE: OWL) have both imposed limits on redemptions from their privately traded credit funds. That has Wall Street on edge about the entire alternative asset space, with shares of Brookfield Corporation (NYSE: BN) having gone sideways so far in 2026 despite management's still bullish business outlook. The company isn't sitting around and waiting for investors to catch on to the opportunity.As an asset manager, Brookfield Corporation charges fees to invest on behalf of other people and businesses. In the first quarter of 2026, the company's fee-related earnings rose 11% year over year. Fee-bearing capital stood at $614 billion in the first quarter. It has a very solid foundation, and the business doesn't appear to be facing any material problems. However, Wall Street's concerns about the broader asset management space continue to weigh on the stock. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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