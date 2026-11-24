Brookfield Incorporacoes Aktie
WKN DE: A0LCP7 / ISIN: BRBISAACNOR8
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24.11.2026 11:00:02
Brookfield Corporation Expects to Complete Its Corporate Restructuring on Dec. 1. What Changes for Its Stock?
Next week, Canadian asset management and holding company Brookfield Corporation (NYSE:BN) plans to complete a consolidation transaction to simplify its complex business structure. On Dec. 1, Brookfield will combine with Brookfield Wealth Solutions (NYSE:BNT), or BWS for short.
Management has high hopes for the combination, which will result in an entity known as Brookfield Corporation Ltd. Still, this combination may not achieve an objective shareholders may want addressed as soon as possible: closing the valuation gap between the stock and the company's underlying per-share value.
Image source: Getty Images.
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