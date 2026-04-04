Berkshire Hathaway Aktie
WKN: 854075 / ISIN: US0846701086
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04.04.2026 23:15:00
Brookfield Corporation Has Become the Next Berkshire Hathaway
Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA)(NYSE: BRKB) has built a record that is nothing short of impressive, with the stock dramatically outperforming the S&P 500 index (SNPINDEX: ^GSPC) over the long term. A key part of the industrial conglomerate's success is its business model. Brookfield Corporation (NYSE: BN) is trying to use that same model. Here's what you need to know about this Canadian investment giant.Berkshire Hathaway is often classified as an insurance company. That makes sense, since it does operate a number of large insurance businesses. However, the insurance operations are really the foundation on which it has built itself into a massive conglomerate. When you step back and look at the big picture, Berkshire Hathaway was really Warren Buffett's investment vehicle. Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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