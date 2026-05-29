Brookfield Asset Management Aktie
WKN: A0HNRY / ISIN: CA1125851040
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29.05.2026 22:30:00
Brookfield Corporation or Brookfield Asset Management: Which One Is the Smarter Buy?
Brookfield Corporation (NYSE: BN), one of the world's largest financial holding companies, spun off its asset management services as Brookfield Asset Management (NYSE: BAM) in late 2022. The former still owns about 73% of the latter.Brookfield Asset Management's stock has risen 53% since its first trading day, while its parent company's stock has risen 82%. Including reinvested dividends, Brookfield Asset Management delivered a total return of 72%, compared to Brookfield's total return of 86%. Let's see why Brookfield outperformed its new spin-off -- and it's still the smarter stock to buy right now.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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