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04.11.2026 06:31:28
Brookfield India Real Estate Trust Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Brookfield India Real Estate Trust Registered hat am 02.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS lag bei 2,89 INR. Im letzten Jahr hatte Brookfield India Real Estate Trust Registered einen Gewinn von 2,26 INR je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite standen 10,32 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,87 Milliarden INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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