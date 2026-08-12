Brookfield India Real Estate Trust Registered öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Brookfield India Real Estate Trust Registered hat am 10.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,22 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,05 INR je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10,32 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 57,92 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Brookfield India Real Estate Trust Registered einen Umsatz von 6,54 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at