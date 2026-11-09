|
09.11.2026 06:31:29
Brookfield Infrastructure hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Brookfield Infrastructure hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,31 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,620 USD je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Brookfield Infrastructure 911,0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 917,0 Millionen USD umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!