Brookfield Infrastructure hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Brookfield Infrastructure hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,31 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,620 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Brookfield Infrastructure 911,0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 917,0 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at